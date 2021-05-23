Общее число переболевших ковидом в России перевалило за 5 млн

За сутки в России выявили 8951 случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Таким образом, общее число заразившихся возросло до 5 001 505 пациентов. Данные обновились на сайте оперштаба.

Наибольший среднесуточный прирост зафиксировали в Москве — 2924 новых случая. Следом за ней идет другая столица — Санкт-Петербург — с 842 пациентами. На третьей строчке расположилась Московская область (769). Топ-5 антирейтинга замыкают Ростовская и Нижегородская области, где зарегистрировали 195 и 145 новых случаев соответственно.

Меньше всего случаев ковида выявили в Ненецком автономном округе — два.

Темп прироста COVID-19 составил 0,18%.

За минувшие 24 часа в стране умерли 357 человек, а за все время пандемии — 118 482. Условная летальность осталась на уровне 2,37%. Выздоровели за последние сутки 7297 пациентов, а за весь период — 4 617 762.

Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в случае заражения у вакцинированных россиян постковидный синдром пройдет легче. При этом случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны.

Регионы с большим охватом вакцинацией показывают заметный прогресс в борьбе с коронавирусом, заметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ситуация с ковидом в них постепенно нормализуется.