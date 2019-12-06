Общая заболеваемость детей в России за 10 лет снизилась на 9%

В России за последние 10 лет снизилась общая заболеваемость детей до 14 лет. Минздрав заметил, что благодаря вакцинации количество некоторых инфекционных заболеваний с 2000 года снизилось больше чем на 30%.

«При анализе заболеваемости детей до 14 лет по впервые выявленным заболеваниям, а этот показатель считается наиболее информативным методом анализа, выявляются позитивные тенденции. Общая заболеваемость детей (то есть общее число болезней, которыми они заболевали в пересчете на 100 тысяч детей соответствующего возраста) с 2000 по 2009 нарастала, а за период с 2009 по 2018 год напротив, снизились на 9%», — сообщила пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отметили, что за 20 лет в России был значительно расширен национальный календарь профилактических прививок, введены новые вакцины, и это обусловило значительное снижение количества инфекционных и паразитарных заболеваний.

По другим заболеваниям в Минздраве отметили нарастание в 2008–2011 годах, а потом снижение. Так, с 2011 года заболеваемость нервной системы среди детей снизилась на 18%, мочеполовой — на 16%, врожденных аномалий с 2011 года стало меньше на 16%. В министерстве считают, что это стало возможно благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

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Среди самых частых заболеваний в Минздраве отметили болезни органов дыхания, куда входят и респираторные заболевания, фарингиты, бронхиты. Однако по сравнению с 2009 годом заболеваемость сократилась на 2%.

В то же время в Минздраве подчеркнули, что вызывает обеспокоенность отсутствие снижения числа отравлений и детского травматизма. К решению этой задачи, считают в ведомстве, должно подключиться все общество. Кроме того, в министерстве зафиксировали рост количества заболеваемости детей новообразованиями и проблем с глазами.