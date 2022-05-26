Врач Лейман рассказал, на какие проблемы со зрением стоит обратить внимание

Некоторые проблемы со зрением могут свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний. Таким мнением поделился президент Американской оптометрической ассоциации Роберт Лейман. Об этом сообщил «Царьград».

По его словам, о серьезных проблемах могут говорить нечеткое зрение и двоение в глазах. Кроме того, стоит обратить внимание на свое здоровье, если произошло резкое снижение зрения. Такой симптом может свидетельствовать об отслойке сетчатки. На ранних стадиях недуг можно вылечить.

Последний симптом, к которому необходимо присмотреться — снижение периферического зрения. Это может говорить о развитии болезни Альцгеймера, передал «Петербургский дневник».