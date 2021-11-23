Эксперт рассказал, зачем психологи обращаются к своим коллегам

Психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко объяснил, зачем психологи пользуются услугами своих коллег, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнул, что психологи, также как и все остальные люди, нуждаются в эмоциональной поддержке. Многим представителям данной профессии порой необходимо разобраться с собственными психологическими проблемами.

«Одному специалисту нужен другой, скорее как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом все в порядке, он в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью», — разъяснил эксперт.

Специалист подчеркнул также, что если психолог сам не проходит сеансы терапии, то допускать его к работе с другими людьми нельзя. Чаще всего поводом для обращений становятся проблемы с взаимоотношениями, деньгами и реализацией. Большинство психологов сталкиваются с нехваткой клиентов и денег, так как чаще всего средний чек за сеанс не превышает 1,5 тысячи рублей, передали «Известия».