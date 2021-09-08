Стало известно, к каким докторам россияне чаще всего обращаются дистанционно

В январе–июне 2021 года россияне стали в разы чаще заключать договоры по телемедицине. По сравнению с с 1 полугодием 2020 года их число выросло на 174%. Об этом сообщил «Ингосстрах».

Самыми востребованными онлайн-специалистами стали гастроэнтерологи, неврологи и эндокринологи. Кроме того, в 2021-м году начали пользоваться популярностью онлайн-педиатры. Число обращений к этому специалисту выросло более чем втрое. Специалисты предполагают, что это связано с началом учебного года.

«Несмотря на то, что в России все еще существуют некоторые законодательные ограничения по включению услуги дистанционного приема врачей в полис ОМС, преимущества телемедицины сложно игнорировать: когда человек общается со специалистом онлайн, он экономит время и силы, получает возможность тщательнее следить за своим здоровьем», — рассказал заместитель генерального директора «Ингосстраха» по ДМС Дмитрий Попов.

Специалист отметил также, что подобные услуги подходят для жителей небольших поселков. По его словам, рынок подобных услуг будет активно развиваться, передал сайт kp.ru.