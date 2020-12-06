Обозначена разница между потерей обоняния при COVID-19 и ОРВИ

При коронавирусной инфекции теряется обоняние, но без отеков слизистой полости носа. Это значит, что нет насморка — без выделений или затруднений носового дыхания. Спустя время в некоторых случаях проявляются и другие симптомы COVID-19.

Однако при острых респираторных заболеваниях одновременно пропадает обоняние и забивается слизистая полость носа. В этой области скапливается слизь, поэтому чувствуется сильная заложенность.

Потеря обоняния не из-за коронавирусной инфекции может говорить о наличии серьезного заболевания, предупредила терапевт. Зачастую запахи пропадают при отеке слизистой оболочки носа или аллергических реакций.

Ранее биолог рассказал, что потеря обоняния при заражении коронавирусом может говорить о нарушенном в организме барьере, который защищает мозг от поражений. Именно он не пускает вирус внутрь. Обонятельный эпителий — передовая часть мозга, поэтому потеря обоняния при ковиде считается опасной для него.

Потерю обоняния нельзя отнести к характерным симптомам проявления коронавируса у детей, поскольку ребята раннего возраста не могут сами объяснить, есть у них такой симптом или нет.