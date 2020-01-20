    20 января 2020, 11:19

    «Обойдемся без голодных программ!». Диетолог — о том, как прийти в норму после новогодних праздников

    Артур Блянихов

    Врач-диетолог Маргарита Королева разъяснила ИА Nation News, как после новогодних праздников привести в нормальное состояние пищеварительную систему.

    По словам медика, после новогодних каникул люди прибавили от двух то трех килограммов, и основная прибавка произошла из-за избытка жидкости. Вода скопилась из-за избытка соленых продуктов на праздничных столах.

    Таким образом, чтобы прийти в норму, нужно либо отказаться от соли, либо минимизировать ее употребление. Кроме того, стоит отдать предпочтение овощам, салатной зелени, а также рыбе и мясу.

    «Для поддержания иммунитета в зимний период питание должно быть регулярным, насыщенным достаточным количеством минералов и витаминов. Так что обойдемся без голодных программ!» — призвала Королева.