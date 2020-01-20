По словам медика, после новогодних каникул люди прибавили от двух то трех килограммов, и основная прибавка произошла из-за избытка жидкости. Вода скопилась из-за избытка соленых продуктов на праздничных столах.

Таким образом, чтобы прийти в норму, нужно либо отказаться от соли, либо минимизировать ее употребление. Кроме того, стоит отдать предпочтение овощам, салатной зелени, а также рыбе и мясу.

«Для поддержания иммунитета в зимний период питание должно быть регулярным, насыщенным достаточным количеством минералов и витаминов. Так что обойдемся без голодных программ!» — призвала Королева.