Обнаруживший штамм «омикрон» врач назвал его симптомы

Основными симптомами нового штамма коронавируса «омикрон» являются сильная усталость, высокая температура и учащенный пульс. Об этом сообщила врач из Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзее.

Медик стала первой, кто заявил о зараженных новым вариантом вируса. По ее словам, подозрения о мутации появились из-за пациентов с необычными симптомами ковида. Кутзее отметила, что за помощью к врачам стали обращаться молодые люди, говорившие о сильном чувстве усталости.

Еще одним пациентом стал шестилетний ребенок с высокой температурой. Также у юного пациента зафиксировали учащенный пульс. Как подчеркнула южноафриканский медик, спустя два дня ребенку стало значительно лучше. При этом ни у одного пациента не пропадало обоняние и чувство вкуса.

«Их симптомы были весьма отличны от тех, с которыми я сталкивалась раньше, и проявлялись в легкой форме», — процитировало Кутзее британское издание The Telegraph.

Среди пациентов врача с признаками «омикрона» оказалось порядка двух десятков человек, у которых подтвердился коронавирус. Основную массу инфицированных составили здоровые мужчины, около половины из которых не прошли вакцинацию.