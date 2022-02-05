«Вы сами не определите, что в вас поселилось». Как обнаружить глистов

Людям, которые заподозрили у себя гельминтов, ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой и бесконтрольно принимать какие-то лекарства. Последствия такого лечения могут быть печальными, рассказала в беседе с «360» доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ Елена Темерева.

Эксперт напомнила, что видов паразитов бывает много и лечение от них тоже разное. Определить, есть ли у человека гельминты, очень просто. Нужно по направлению врача сдать анализ кала на яйцеглист. Это позволяет, как правило, диагностировать большинство гельминтов, сказала Темерева.

Среди возможных общих симптомов, которые могут указать на то, что у человека появились гельминты, она назвала нарушения со стороны пищеварительного тракта, вздутие живота, боли и рези, зуд в области анального отверстия. Темерева еще раз подчеркнула, что самостоятельно диагностировать гельминтов нельзя и принимать какие-либо таблетки без назначения тоже. По ее словам, это может привести к самым неожиданным и печальным исходам.

«Если есть какое-то подозрение, лучше сдать анализ. Симптомы могут быть схожие, а паразиты могут быть разные. Лечение против них тоже разное. Самостоятельно вы определить не сможете, что в вас поселилось, и лечиться от всех гельминтов не нужно — это опасно», — сказала собеседница «360».

Темерева добавила, что всем постоянно сдавать анализы на гельминтов не нужно. В этом нет надобности. Однако есть категории людей, которые находятся в группе риска получения гельминтов. Среди них люди, которые работают в сырой земле, например, дачники, владельцы домашних животных, шахтеры, военнослужащие, если они проводят время в окопах, охотники, люди, которые работают на бойнях или часто контактируют с животными в силу своей профессиональной деятельности.