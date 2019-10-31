  • Обнаружен полезный эффект холестерина

    31 октября 2019, 19:57

    Анастасия Кукова

    Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
    Обнаружен полезный эффект холестерина

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    Результаты работы были опубликованы в журнале Molecular and Cellular Endocrinology. Инсулин является основным регулятором сахара в крови, а в его высвобождении ключевую роль играет один из рецепторов, расположенных на поверхности бета-клеток поджелудочной железы.

    Имеется в виду рецептор GPR183. Он активируется, связываясь с одним из метаболитов холестерина, который вырабатывается печенью.

    Руководитель исследования Альберт Салехи утверждает, что, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.

    Были проведены эксперименты на бета-клетках мышей и умерших людей. Они подтвердили полученные результаты и способность метаболита холестерина увеличивать выработку инсулина. Этот метаболит также способен защитить бета-клетки от клеточного стресса, вызванного повышенным уровнем глюкозы в крови.

    Альберт Салехи сообщил, что сделанное открытие в будущем поможет контролировать чувство голода.

    «Если у человека высокий уровень холестерина, вырабатывается этот специфический метаболит, следствием чего является повышенное выделение инсулина. Это приводит к появлению голода, большему потреблению еды и увеличению веса. Если бы мы могли блокировать связывание рецептора с метаболитом и регулировать образование инсулина, мы могли бы управлять чувством голода», — цитирует сообщение пресс-службы Лундского университета РИА «Новости».