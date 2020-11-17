Облысение при COVID-19 объяснили стрессом
Врач-трихолог Георгий Абрамов пояснил в эфире радио Sputnik, что облысение является «абсолютно аутоиммунным процессом». То есть волосы подвергаются атаке со стороны иммунитета.
«Очень часто такой процесс запускает именно стресс. <…> Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно», — заметил врач.
Если вовремя обратиться к специалисту, выпадения волос из-за коронавиуса можно избежать. Идти при этом стоит не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу.
«Сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов», — подчеркнул Абрамов. Трихолог призвал не относиться к выпадению волос легкомысленно.
Сопротивляемость организма коронавирусу наряду с физической активностью, правильным питанием и одеждой по сезону поможет повысить и хорошее настроение. Против россиян играют любая простуда, охлаждение и ослабление иммунитета.