Облысение при COVID-19 объяснили стрессом

Влияние коронавируса на организм до конца не изучено. Оно может быть как прямым, так и косвенным. Волосы при COVID-19 выпадают скорее из-за стресса, который сопровождает человека в пандемию.

Врач-трихолог Георгий Абрамов пояснил в эфире радио Sputnik, что облысение является «абсолютно аутоиммунным процессом». То есть волосы подвергаются атаке со стороны иммунитета.

«Очень часто такой процесс запускает именно стресс. <…> Пандемия, которая есть, к сожалению, на некоторых влияет очень сильно», — заметил врач.

Если вовремя обратиться к специалисту, выпадения волос из-за коронавиуса можно избежать. Идти при этом стоит не только к дерматологу и трихологу, но и к иммунологу.

«Сегодня из-за таких аутоиммунных процессов больше сотни диагнозов и болезней. Иммунитет атакует и нашу щитовидную железу, и суставы, и волосы, и очень много органов», — подчеркнул Абрамов. Трихолог призвал не относиться к выпадению волос легкомысленно.

Сопротивляемость организма коронавирусу наряду с физической активностью, правильным питанием и одеждой по сезону поможет повысить и хорошее настроение. Против россиян играют любая простуда, охлаждение и ослабление иммунитета.