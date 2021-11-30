facebook_pixel
    30 ноября 2021, 02:41

    Специалисты рассказали, какими полезными свойствами обладает свекла

    Стало известно, что свекла благоприятно влияет на сердце

    Арина Бобкова

    Свекла обладает множеством полезных свойств. К примеру, она способна понижать артериальное давление. Об этом сообщило ИноСМИ со ссылкой на британское издание Daily Express.

    Специалисты рассказали, какими полезными свойствами обладает свекла

    Автор статьи Миранда Слейд отметила, что гипертония способна увеличить риск возникновения инфаркта и инсульта. Ухудшают такое состояние некоторые продукты, которые богаты насыщенными жирами и солью. Однако некоторая еда способна стабилизировать высокое давление. К ней относится и свекла, передало РИА ФАН.

    Свекла содержит в себе нитраты. Эти вещества расслабляют кровеносные сосуды и снижают давление. Из-за этого кровь начинает гораздо свободнее циркулировать, что благоприятно сказывается на здоровье сердца, отметил телеканал «Звезда».

    В случае повышенного давления лучше всего употреблять свекольный сок. Однако овощ будет полезен для здоровья в любом виде. К примеру, из свеклы можно делать соки, нарезать свеклу в салат, добавлять в смузи или ризотто, сообщили «Известия».