Специалисты рассказали, какими полезными свойствами обладает свекла

Свекла обладает множеством полезных свойств. К примеру, она способна понижать артериальное давление. Об этом сообщило ИноСМИ со ссылкой на британское издание Daily Express.

Автор статьи Миранда Слейд отметила, что гипертония способна увеличить риск возникновения инфаркта и инсульта. Ухудшают такое состояние некоторые продукты, которые богаты насыщенными жирами и солью. Однако некоторая еда способна стабилизировать высокое давление. К ней относится и свекла, передало РИА ФАН.

Свекла содержит в себе нитраты. Эти вещества расслабляют кровеносные сосуды и снижают давление. Из-за этого кровь начинает гораздо свободнее циркулировать, что благоприятно сказывается на здоровье сердца, отметил телеканал «Звезда».

В случае повышенного давления лучше всего употреблять свекольный сок. Однако овощ будет полезен для здоровья в любом виде. К примеру, из свеклы можно делать соки, нарезать свеклу в салат, добавлять в смузи или ризотто, сообщили «Известия».