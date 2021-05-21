Обязательный масочный режим отменили в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в стране отменен обязательный масочный режим, а также большая часть ограничительных мер, написал Reuters.

Уточняется, что жители страны теперь могут не использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте. Помимо прочего, в Венгрии больше нет комендантского часа и разрешены собрания более 500 человек на открытом воздухе, сообщила «Газета.ru».

Это государство является первым в Европе, которое закупило российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По итогам исследований ученых Венгрии, наш препарат оказался лучшим в стране.