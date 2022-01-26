Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Красноярском крае

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для всех студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Об этом со ссылкой на постановление регионального управления Роспотребнадзора написал «Интерфакс».

В Красноярском крае обязали вакцинироваться всех студентов старше 18 лет, которые учатся в университетах, техникумах и колледжах. До 15 марта 2022 года 80% среди всех учащихся должны привиться от коронавируса.

Внесение студентов в список приоритетных категорий для вакцинации от коронавируса позволит образовательным учреждениям региона принять дополнительные меры по повышению доли привитых среди учащихся, достигших совершеннолетия, отметили в красноярском Роспотребнадзоре.

На этой неделе в российские регионы начала поступать вакцина от коронавируса «Спутник M». Препарат, состоящий из двух компонентов, предназначен для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее объяснил «360», что отличие этой версии вакцины Центра имени Гамалеи от обычного «Спутника V» заключается в дозировке: вирусных частиц в дозе «Спутника M» в пять раз меньше.