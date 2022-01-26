facebook_pixel
    26 января 2022, 08:16

    Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Красноярском крае

    Александр Блинов

    В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для всех студентов, которым уже исполнилось 18 лет. Об этом со ссылкой на постановление регионального управления Роспотребнадзора написал «Интерфакс».

    Обязательную вакцинацию студентов от коронавируса ввели в Красноярском крае

    В Красноярском крае обязали вакцинироваться всех студентов старше 18 лет, которые учатся в университетах, техникумах и колледжах. До 15 марта 2022 года 80% среди всех учащихся должны привиться от коронавируса.

    Внесение студентов в список приоритетных категорий для вакцинации от коронавируса позволит образовательным учреждениям региона принять дополнительные меры по повышению доли привитых среди учащихся, достигших совершеннолетия, отметили в красноярском Роспотребнадзоре.

    На этой неделе в российские регионы начала поступать вакцина от коронавируса «Спутник M». Препарат, состоящий из двух компонентов, предназначен для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее объяснил «360», что отличие этой версии вакцины Центра имени Гамалеи от обычного «Спутника V» заключается в дозировке: вирусных частиц в дозе «Спутника M» в пять раз меньше.