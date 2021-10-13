Обязательную вакцинацию объявили на Чукотке для части населения

Глава Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса части населения. Текст документа опубликовал официальный сайт ведомства.

Сделать обязательную прививку от коронавируса необходимо жителям Чукотки, работающим в сфере образования, здравоохранения, транспорта и культуры, пищевой промышленности и промышленных предприятий, а также работникам сервиса, рыболовства, строительства и экскурсионной деятельности.

Обязательная вакцинация предстоит и тем, кто занимает должности на государственной и муниципальной службе.

Первым компонентом прививки работодатели должны вакцинировать работников до 1 ноября, а до 22 ноября закончить курс вакцинации. В указанный срок должны быть привиты 80% сотрудников. Постановление также предписывает отстранять от работы и переводить на удаленный режим тех сотрудников, которые не сделали ни одной прививки до 2 ноября, а с 23 ноября — тех, кто не прошел полный курс вакцинации.

11 октября похожие меры ввели в Кировской области, где тоже обязали сделать прививку от коронавируса часть работников.