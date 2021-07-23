Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в Красноярском крае

В Красноярском крае в связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19 ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер. Об этом сообщило РИА «Новости».

О введении обязательной вакцинации сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Вакцинироваться обяжут работников медицинских и образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга и спорта, обественного транспорта, сферы обслуживания, сферы услуг, работников многофункциональных центров, клиентских подразделений банков, почты, единых расчётных центров, центров сотовой связи, сотрудников ЖКХ, а также энергетиков и вахтовиков, написал RT.

Пока об этом сообщили в Telegram-канале ведомства. В течене дня должно выйти официальное постановление.