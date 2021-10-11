Обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей ввели в Татарстане

Постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий жителей подписала глава управления Роспотребнадзора по Татарстана Марина Патяшина. Документ обязывает работодателей до 9 ноября обеспечить первой дозой вакцины до 80% сотрудников.

Как отметило издание «Бизнес Онлайн», после сообщения о постановлении сайт республиканского ведомства не справился с нагрузкой и в данный момент недоступен.

Под обязательную вакцинацию попали: работники медицинских, образовательных и социальных учреждений, все жители республики старше 60 лет, работники транспорта, энергетического сектора, промышленных и строительных предприятий, сферы услуг, банков, торговли, общественного питания, а также государственные и муниципальные служащие.

Прививку должны сделать работники музеев, кинотеатров, библиотек, развлекательных центров, гостиниц, аптек, СМИ, курьеры службы доставок и студенты, проходящие практику вне вузов.

Первую дозу вакцины до 8 ноября должны получить до 80% работников, учитывая переболевших за последние полгода. Тех, кто не сделает первый укол, отстранят от работы. Второй этап вакцинации необходимо завершить до 7 декабря. Не попадают под постановление только те, кто имеет противопоказания к вакцинации.

Это не первый российский регион, где вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий жителей. На такой шаг уже пошли Приморский край, Пензенская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Удмуртия, Челябинская и Вологодская области, Чувашия и другие.