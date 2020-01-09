Обязательную маркировку лекарственных препаратов введут в России

Поправки в постановление о сроках запуска маркировки лекарств утвердило правительство РФ.

Документ утвердил сроки регистрации участников оборота медицинских препаратов в информационной системе маркировки с 1 января до 29 февраля 2020 года.

Поликлиники и больницы должны будут подать заявку на получение устройства фиксации факта выбытия препарата из системы до 15 февраля 2020 года. Заявка подается оператору системы — Центру развития перспективных технологий. До 1 мая 2020 года импортеры должны будут подать заявку для получения регистратора эмиссии кодов.

С 1 июля оборот лекарств без цифровых кодов на территории РФ будет запрещен. Немаркированные препараты, поступившие в оборот до этой даты, будут продаваться до истечения их срока годности.

Также с 1 июля за выдачу кодов оператор начнет взимать плату. Зарегистрированные и оснащенные необходимым оборудованием компании смогут маркировать продукцию, начиная уже с 1 января.