Здоровье 01 декабря 2023, 14:43 Обязательную диспансеризацию введут для работающих россиян Голикова: работающие россияне начнут проходить диспансеризацию с 2024 года Министерство здравоохранения Московской области

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В рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС) россияне будут проходить диспансеризацию с 2024 года. Об этом сообщила зампред правительства Татьяна Голикова на открытии конгресса «Национальное здравоохранение». Ее процитировало РИА «Новости».

По словам Голиковой, правительство в скором времени утвердит программу госгарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи на следующий год. В рамках проекта предусмотрят отдельные тарифы. В частности, диспансеризацию мужчин и женщин по оценке их репродуктивного здоровья.

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«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — отметила она.

Наблюдение могут организовать сами работодатели при взаимодействии с медицинской организацией.

Президент Владимир Путин отметил, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» медицина в стране развивается. Однако до сих пор есть нерешенные вопросы.