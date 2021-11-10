Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушит конституционные права граждан. Об этом заявил член Совета федерации Андрей Клишас РИА «Новости».

Он отметил, что если такие меры будут приниматься, то их реализация станет возможной только после принятия специального федерального закона.

«Конституции это не противоречит», — констатировал парламентарий.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что для победы над коронавирусом нужно сделать вакцинацию обязательной и внести прививку от SARS-CoV-2 в национальный календарь.

В интервью для «Российской газеты» ученый предположил, что COVID-19 отступит, если иммунизацию пройдут 75% россиян.

Президент Владимир Путин 8 ноября поручил вручить Гинцбургу орден Александра Невского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Александру Гинцбургу 10 ноября исполнилось 70 лет. Он родился в Москве в 1951 году и окончил биологический факультет МГУ. В Центре имени Гамалеи медик работает с 1982 года, а его директором он стал в 1997 году.