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    10 ноября 2021, 11:37

    Обязательная вакцинация не нарушит права россиян — Клишас

    Член Совфеда Клишас: обязательная вакцинация не нарушит конституционные права граждан

    Екатерина Боснак

    Введение в России обязательной вакцинации от коронавируса не нарушит конституционные права граждан. Об этом заявил член Совета федерации Андрей Клишас РИА «Новости».

    Обязательная вакцинация не нарушит права россиян — Клишас

    Он отметил, что если такие меры будут приниматься, то их реализация станет возможной только после принятия специального федерального закона.

    «Конституции это не противоречит», — констатировал парламентарий.

    Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что для победы над коронавирусом нужно сделать вакцинацию обязательной и внести прививку от SARS-CoV-2 в национальный календарь.

    В интервью для «Российской газеты» ученый предположил, что COVID-19 отступит, если иммунизацию пройдут 75% россиян.

    Президент Владимир Путин 8 ноября поручил вручить Гинцбургу орден Александра Невского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

    Александру Гинцбургу 10 ноября исполнилось 70 лет. Он родился в Москве в 1951 году и окончил биологический факультет МГУ. В Центре имени Гамалеи медик работает с 1982 года, а его директором он стал в 1997 году.