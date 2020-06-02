Обязательная маркировка медикаментов приведет к сбоям в поставках. Обеспокоенные организации обратились к президенту

Крупнейшие аптечные объединения и ассоциации обратились к Владимиру Путину. Они обеспокоены рисками возможных перебоях в обеспечении россиян лекарствами. Это связано с обязательной маркировкой медикаментов, которая начнет действовать с 1 июля 2020 года.

Письмо к президенту России подписали крупнейшие отраслевые объединения — в их числе Ассоциации российских и международных фармацевтических производителей, Союз профессиональных фармацевтических организаций и другие. Они обратились к главе государства от лица производителей и дистрибьютеров лекарств, аптечных организаций и сообщества пациентов. Текст письма оказался в распоряжении «360».

В нем сказано, что из-за форс-мажорной ситуации с COVID-19 произошли экстраординарные ограничения на всех этапах обращения лекарственных препаратов на глобальном уровне. Производители медикаментов сосредоточили все свои усилия на разработке препаратов от коронавируса и бесперебойных поставках лекарств для жителей и системы здравоохранения России.

«Именно по причинам глобального форс-мажорного характера текущая степень готовности системы маркировки лекарственных препаратов и всей логистической цепи, по нашим профессиональным оценкам, сейчас не позволяет гарантировать бесперебойность лекарственного обеспечения как одного из ключевых фактором социальной стабильности в настоящих условиях», — сказано в письме к главе государства.

Организации уточнили, что это связано в том числе и с тем, что оборудование для маркировки невозможно наладить в условиях непрерывного производства. К другим причинам относятся увеличение сроков поставки оборудования, ограниченная доступность грузоперевозок, разрыв логистических цепочек и то, что технические специалисты не могут свободно перемещаться. Кроме того, сложности связаны с тем, что аптеки и медорганизации соблюдают карантинные меры и оказывают помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом и его осложнениями.

Кроме того, организации напомнили о нескольких нерешенных вопросах работы системы маркировки. В связи с перечисленными трудностями, они просят отложить введение новой нормы для лекарств как минимум до 1 января 2021 года.