В каких случаях можно впасть в кому от переутомления? Объяснила врач

«Может быть такая стрессовая реакция, так называемая „игра сосудов“, когда давление то высокое, то низкое», — заметила врач.

Она рассказала, что бывают такие случаи, когда из-за переутомления организм не выдерживает и человек впадает в кому. При этом подобное состояние может объясняться не только плотным графиком, но и погодой, поскольку чувствительные организмы обязательно реагируют на нее.

«Смена сезонов должна была пройти, но она еще не прошла. У нас должен был уже лежать снег, а его нет», — обратила внимание собеседница издания.