Россияне, которые в этом году пропустят пляжный сезон, и отправятся на дачу, не должны забывать, что и в огороде кожа может получить ожог. Дерматолог рассказал, как уберечь обгоревшую кожу от шелушения и волдырей.

Если кожа покраснела и стала чувствительной, через некоторое время она начнет шелушиться. Что делать, если вы обгорели, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач дерматолог Светлана Жабоева.

«В первую очередь необходимо умыться прохладной водой, чтобы удалить излишки пота и внешних загрязнений, и на практически влажную кожу нанести успокаивающий крем», — рассказала она.

Но это должен быть специальный крем — лучше использовать аптечные крема на основе бепантена или других успокаивающих и увлажняющих ингредиентов.

«Не нужно никаких спиртовых, масляных средств. Это должны быть не жирные кремы, а легкие эмульсии. Наносить крем необходимо каждые три-пять часов», — советует Жабоева.

Она уточнила, что при появлении шелушения, нельзя удалять его самостоятельно, лучше обратиться к специалисту, а самим только наносить успокаивающие и увлажняющие средства.

«Это может быть увлажняющая эмульсия, молочко, могут быть маски на гидрогелевой или тканевой основе, содержащиегиалуроновую кислоту», — подсказала дерматолог.

Если обгорело лицо, при повторном выходе на солнце, его стоит обработать солнцезащитным средством, потому что такая раздраженная кожа более склонна к гиперпигментации.

«Нельзя использовать механические, химические скрабы, удалять остатки шелушения, только смягчать, чтобы они естественным образом скатывались и отходили», — рассказала Светлана Жабоева.

Если же вы далеко от цивилизации, лучшие помощники — кисломолочные продукты. В идеале сливки.