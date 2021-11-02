Обезжиренное молоко назвали лучшим напитком для утоления жажды

Китайский диетолог заявил, что обезжиренное молоко утоляет жажду лучше, чем вода. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на платформу WeChat.

Уточняется, что в молоке содержится белок и при этом отсутствуют жиры. Белок помогает организму сохранить жидкость. Также в молоке есть натрий, который выполняет ту же функцию.

Кроме того, этот напиток более питательный, чем вода. Обезжиренное молоко стоит пить маленьким глотками, что помогает всасыванию жидкости.

Ранее диетолог Андрей Бобровский рассказал, какие продукты понижают риск возникновения тромбоза. Чаще всего тромбоз возникает из-за атеросклероза — сердечно-сосудистого заболевания, которое связано с нарушениями обмена холестерина в крови. В связи с этим врач посоветовал есть продукты, которые понижают уровень холестерина в крови.

К таким продуктам относятся зелень, овощи и фрукты. Также подойдут продукты на основе цельнозерновых — к примеру, овсяная каша, цельнозерновой хлеб и киноа. Также стоит обратить внимание на витамины, которые помогают нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.