Здоровье 18 ноября 2022, 07:24 Обезвоживание организма оказалось опасным в холодное время года Врач Кашух: зимою важно не допустить обезвоживания организма Unsplash

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Осенью и зимой важно поддерживать достаточный водный баланс, чтобы нормально проходил обмен веществ и организм согревался. Об этом RT рассказала врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По ее словам, люди редко задумываются об обезвоживании, когда за окном холодно. Но осенью и зимой тоже происходит значительная потеря жидкости. Люди носят больше одежды и потеют, центральное отопление и обогреватели делают воздух сухим, увеличивается испарение влаги через кожу. В это время года люди чаще пьют чай, кофе и какао, хотя для профилактики обезвоживания стоит отдавать предпочтение несладким напиткам.

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«Что касается точного количества жидкости, которое необходимо организму ежедневно в холодное время года, то абсолютно универсальной цифры для всех не существует. В среднем это 2—3 литра в день для взрослых и 1—1,5 литра для детей», — сказала Кашух.

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К обезвоживанию в холодное время может привести и употребление алкоголя. За счет сосудорасширяющего эффекта алкоголь вызывает чувство тепла, но это ложное ощущение. Кожа становится теплой, но внутренняя температура тела человека, наоборот, снижается. Кофе в этом плане лучше — от трех чашек за день потеря жидкости будет незначительной.

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