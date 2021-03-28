«Обезьянничать, что ли?» Путин объяснил, почему не стал прививаться на камеру

Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему с его вакцинации от коронавируса нет ни одного кадра. Глава государства заявил, что не хотел «обезьянничать», делая прививку на камеру. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли?» — заявил Путин, объяснив свое нежелание публично прививаться от коронавируса.

Президент объяснил, что не хотел уподобляться другим мировым лидерам, которые публично вакцинировались, снимали это на фото и видео.

«Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно. <…> Ну это несерьезно, на мой взгляд», — сказал Путин.

Он рассказал, что в течение трех дней после прививки не занимался спортом.

«Ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал», — сказал президент.

Глава государства признался, что на следующий день, когда замерил температуру и убедился, что она в норме, не смог отказать себе в принятии контрастных ванн.

«Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ. Кстати говоря, рекомендую», — указал он.

Путин отметил, что это очень простая, но действенная процедура, которая помогает поддерживать иммунитет.

Президент РФ также признался, что после вакцинации положил на тумбочку у кровати градусник.