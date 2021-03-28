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    28 марта 2021, 14:23

    «Обезьянничать, что ли?» Путин объяснил, почему не стал прививаться на камеру

    Александр Блинов

    Российский лидер Владимир Путин объяснил, почему с его вакцинации от коронавируса нет ни одного кадра. Глава государства заявил, что не хотел «обезьянничать», делая прививку на камеру. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Обезьянничать, что ли?» Путин объяснил, почему не стал прививаться на камеру

    «Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли?» — заявил Путин, объяснив свое нежелание публично прививаться от коронавируса.

    Президент объяснил, что не хотел уподобляться другим мировым лидерам, которые публично вакцинировались, снимали это на фото и видео.

    «Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно. <…> Ну это несерьезно, на мой взгляд», — сказал Путин.

    Он рассказал, что в течение трех дней после прививки не занимался спортом.

    «Ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал», — сказал президент.

    Глава государства признался, что на следующий день, когда замерил температуру и убедился, что она в норме, не смог отказать себе в принятии контрастных ванн.

    «Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный-горячий душ. Кстати говоря, рекомендую», — указал он.

    Путин отметил, что это очень простая, но действенная процедура, которая помогает поддерживать иммунитет.

    Президент РФ также признался, что после вакцинации положил на тумбочку у кровати градусник.