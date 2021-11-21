Обе фазы исследований вакцины от коронавируса для детей завершились в России

В России завершились первая и вторая фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Логунов подчеркнул, что в ходе обеих фаз испытаний детская вакцина показала хорошую переносимость. Как сообщило «РИА Новости», за время исследований медики сумели подобрать безопасную для подростков дозу препарата.

Также Логунов поделился с президентом, как проходят эксперименты по одновременной прививке от коронавируса и гриппа. Врачи пришли к выводу, что самый грамотный для здоровья шаг — сделать между двумя препаратами перерыв две недели.

Владимир Путин в ответ рассказал, что как раз в воскресенье, 21 ноября, он по рекомендации врачей прошел ревакцинацию. Глава государства отдал предпочтение однокомпонентной вакцине «Спутник Лайт». Он отметил, что после прививки чувствует себя вполне хорошо.

Кроме того, Владимир Путин выразил готовность принять участие в испытаниях новой формы препарата от коронавируса — назальной вакцины. Президент добавил, что все необходимые для этого документы он готов подписать хоть прямо сегодня.