Россиян предупредили об опасности потребления лапши быстрого приготовления

Употребление в пищу лапши быстрого приготовления может нанести существенный вред здоровью, потому что ней содержатся жирные кислоты омега-6. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, этот продукт варился и готовился в масле, жирность лапши составляет 20%. У обычных макарон жирность не превышает 2%.

«Такая жирность создаст почву для болезней, которые более характерны для пожилых людей: гипертония, диабет или атеросклероз», — заявил врач.

Гинзбург также объяснил, что в подобной лапше содержится много глутамата натрия, который искусственно создает впечатление сытости от трапезы, написало Utro.ru.

«Это просто обманка. Производители не тратились на продукты, а просто добавили глутамата, чтобы было сытнее», — сообщил диетолог.

Врач настоятельно рекомендовал употреблять лапшу быстрого приготовления только в самых крайних случаях.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что некоторые виды фастфуда не могут удовлетворить потребности организма в полезных веществах.