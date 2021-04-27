Аллергиков предупредили об активном цветении березы в Москве

Пыльца березы является одним из самых сильных аллергенов. Сейчас эти деревья в Москве вступили в активную фазу цветения, которая может продлиться до мая. Об этом предупредили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В городе уже начали цвести орешник и ольха, отметили в департаменте. Также специалисты зафиксировали высокий уровень пыления клена, который является деревом-аллергеном.

«В активную стадию цветения вступила и береза. Пыльца этого дерева считается одним из самых сильных аллергенов. Пыление березы обычно продолжается 15-20 дней и в этом году может продлиться до первомайских праздников», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом в ближайшие дни в столице ожидаются продолжительные осадки. Дожди вымоют пыльцу из воздуха, что уменьшит концентрацию аллергенов.

По данным департамента, береза занимает 11% от общей доли деревьев в составе зеленого фонда Москвы, а на клены приходится 30%. В Реестре зеленых насаждений указывается, что больше всего берез и кленов насчитывается в районах Измайлово, Сокольники и Филевский Парк. Еще эти деревья можно найти в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно.