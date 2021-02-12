Врач рассказал, как заботиться о здоровье в период пандемии

В условиях пандемии важно правильно расставить приоритеты и внимательно отнестись к питанию и физическим нагрузкам. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

«Правильнее всего стараться держать форму даже в условиях пандемии, ежедневно делая зарядку или хотя бы минимальный комплекс упражнений», — заявил он РИА «Новости».

Тем, кто решил заняться спортом после значительного перерыва, врач советует начинать с небольших нагрузок. Для этого подойдут пробежки и растягивания.

Тем, кто переболел коронавирусом нужно быть особенно внимательными. Слишком интенсивные нагрузки могут привести к осложнениям.

Также Тяжельников советует придерживаться сбалансированного питания. Если за время пандемии появился лишний вес, не нужно его сбрасывать резко.

«Резкая потеря веса часто ни к чему хорошему не приводит, кроме упадка сил и новых проблем со здоровьем. Считается опасным терять более килограмма в неделю», — уточнил доктор.

Он отметил, что при интенсивном похудении организм будет в первую расходовать белки и воду, а жир оставлять как стратегический запас. Поэтому нужно измерять не килограммы, а объем талии, бедер и так далее.