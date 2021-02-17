Россиян предупредили о всплеске половых инфекций из-за пандемии

Во время пандемии многие принимают антибиотики, чрезмерное потребление которых может привести к развитию заболеваний. Врачи предупредили, что на этом фоне может произойти всплеск устойчивых к лекарствам половых инфекций.

По словам гинеколога-репродуктолога Екатерины Утишевой, чрезмерный прием антибиотиков во время пандемии создало предпосылки для увеличения резистентности возбудителя гонореи.

«„Супергонорея“ может стать существенной проблемой, поскольку на фоне продолжающегося широкого применения антибактериальных препаратов, по данным ВОЗ, растет число регистрируемых случаев полирезистентной гонококковой инфекции», — пояснила она газете «Известия».

Такой вид заболевания опасен тем, что он устойчив сразу к нескольким препаратам. Согласно данным ВОЗ, каждый год гонореей заражаются 87 миллионов человек. По информации Минздрава, за 2017–2018 года российские медики зафиксировали по 12-16 тысяч случаев заражений.

Утишева отметила, что реальные цифры заболеваемости гонореей могут быть существенно выше официальной статистики. Причиной этому может быть доступность антибактериальных препаратов и самолечение, к которому часто прибегают россияне.