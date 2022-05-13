Доктор Эндрюс рассказал о вреде большого количества кофе

Доктор Лиза Эндрюс рассказала, что злоупотребление кофе может быть опасно для здоровья. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Planet Today.

По ее словам, большое количество этого напитка может вызвать бессонницу и изжогу. В умеренных количествах кофе, наоборот, полезен.

«В кофе содержится множество биологических веществ, в их числе танины, алкалоиды и фенольные соединения, которые улучшают метаболизм и способствуют повышению сопротивляемости организма», — рассказал Эндрюс.