Онищенко рассказал о вреде антисептиков

Современные антисептики чаще всего производятся на основании спирта. Поэтому дезинфицирующие средства могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушить кожу рук.

Об этом порталу Ura.ru заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«У нас у всех на руках есть своя микрофлора, которая нас защищает. Если мы используем дезинфектанты как средство неспецифической профилактики, то оно убивает все: микрофлору, вирусы, бактерии. Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках», — сказал Онищенко. Он добавил, что бактерии прекрасно умеют адаптироваться к санитайзерам.

По мнению Геннадия Онищенко, россиянам пока не стоит выезжать в зарубежные страны. Даже в те, что уже открыли границы. По его мнению, ехать за рубеж могут только те, кто уже переболел.