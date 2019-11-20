О трансплантации органов детям расскажут на горячей линии Минздрава
Дети без надежды. Главное об увольнении уникального трансплантолога почки Михаила КаабакаПодробнее
Скворцова заявила, что все нуждающиеся в трансплантации дети помощь получат.
«Для того, чтобы не оказалось, чтобы кто-то не учтен в нашем перечне, мы сегодня организовали горячую линию, которая работает на центральном сервисе Минздрава, и мы всем при необходимости этот номер передадим, который конкретно с нашим координатором этого мероприятия связывает каждого позвонившего, и полная подробная информация дается, куда и как обращаться, в какое время и так далее», — цитирует ее ТАСС.
Консультации можно получить по телефону +7 495 627-24-00, добавочный — 4991.
Ранее глава Минздрава отмечала, что в России 25 детей разного возраста нуждаются в пересадке почки.
Накануне появилась информации об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача-траснплантолога Михаила Каабака. Он единственный в России хирург, способный провести операцию по пересадке почки детям весом менее десяти килограммов. Официальной причиной его ухода стало отсутствие ставок.
Михаил Каабак продолжает работать в Морозовской больнице.