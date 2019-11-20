О трансплантации органов детям расскажут на горячей линии Минздрава

Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала, что ведомство возьмет на учет всех нуждающихся в операции детей. Их родителям будет предоставлена полная информация о том, куда и как обращаться.

Дети без надежды. Главное об увольнении уникального трансплантолога почки Михаила Каабака Подробнее

Скворцова заявила, что все нуждающиеся в трансплантации дети помощь получат.

«Для того, чтобы не оказалось, чтобы кто-то не учтен в нашем перечне, мы сегодня организовали горячую линию, которая работает на центральном сервисе Минздрава, и мы всем при необходимости этот номер передадим, который конкретно с нашим координатором этого мероприятия связывает каждого позвонившего, и полная подробная информация дается, куда и как обращаться, в какое время и так далее», — цитирует ее ТАСС.

Консультации можно получить по телефону +7 495 627-24-00, добавочный — 4991.

Ранее глава Минздрава отмечала, что в России 25 детей разного возраста нуждаются в пересадке почки.

Накануне появилась информации об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врача-траснплантолога Михаила Каабака. Он единственный в России хирург, способный провести операцию по пересадке почки детям весом менее десяти килограммов. Официальной причиной его ухода стало отсутствие ставок.

Михаил Каабак продолжает работать в Морозовской больнице.