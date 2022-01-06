Роспотребнадзор рассказал о случаях заболевания ковидом и гриппом одновременно

Случаи с одновременным заболеванием гриппом и коронавирусной инфекцией уже были зафиксированы российскими медиками. Об этом РИА «Новости» рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, об этой комбинации болезни врачам было известно еще в октябре 2021 года, когда заболевание перенесла беременная жительница Севастополя. Руженцова рассказала, что сочетание двух типов вирусов организм переносит гораздо тяжелее, так как идет серьезное поражение системы дыхания.

Ранее сообщалось, что заболевание одновременно COVID-19 и гриппом было выявлено в Израиле, оно получило название флурон.

Заведующий отделением гинекологии профессор Арнон Визницер заявил, что на самом деле таких случаев, как ему думается, больше, просто ковид обычно диагностируют первым.

Ранее «360» рассказывал, как уберечь себя от заболевания ковидом и другой ОРВИ.