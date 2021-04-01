Любителей апельсинов предупредили о риске рака кожи

Чрезмерное потребление апельсинов может повысить риск развития меланомы. Одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, как оказалось, возникает не только из-за ультрафиолетового излучения.

Специалисты из Университета Индианы изучили связь, возникающую между потреблением цитрусовых и меланомой, сообщило издание Express. В ходе научной работы они учитывали и другие известные факторы, повышающие вероятность заболевания — возраст, привычку загорать и светлую кожу.

Эксперты проанализировали данные почти 200 тысяч человек, причем более чем полутора тысячам из них уже диагностировали меланому. Сведения о потреблении цитрусовых отобрали при помощи пяти поэтапных опросников. Их участниками предлагали вспомнить об употреблении таких продуктов за предыдущие сутки.

Выяснилось, что позволяющие себе свыше одной порции апельсинов в день на 79% больше подвержены риску рака кожи, чем у тех, кто эти фрукты не ест. Для любителей апельсинового сока (больше одной порции за 24 часа) показатель возрастает на 54%.

Особенностью меланомы является способность этого вида рака распространяться на другие части тела.