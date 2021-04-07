Врач рассказала о реабилитации пожилых, которые долго были в изоляции

За время изоляции из-за коронавируса у пожилых людей снизилась физическая и умственная активность. Последствия этого будут наблюдаться еще долго, поэтому необходимы программы реабилитации пожилых, не болевших коронавирусом, считает главный внештатный гериатр (специалист по болезням пожилых) Минздрава России Ольга Ткачева.

Изоляция, уверена она, приводит к ускорению процессов старения.

«На этом фоне у людей старшего возраста уменьшается масса и сила мышц (развивается саркопения), повышается риск падений, прогрессирует остеопороз, развивается депрессия, страдает память», — сказала врач «Известиям».

Необходимость реабилитации для пожилых во время пандемии обсуждают гериатры всего мира, добавила Ткачева.

Специалист отметила, что ни одна эпидемия в мире ранее не вызывала столь высокой смертности у пожилых. Из пациентов старше 80 лет умирает каждый четвертый, а из тех, кто младше 40, летальный исход наблюдается лишь в десятых долях процента, сообщила Ткачева.

Почему это происходит, ученые пока не знают.