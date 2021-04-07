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    07 апреля 2021, 03:22

    Врач рассказала о реабилитации пожилых, которые долго были в изоляции

    Кирилл Фролов

    За время изоляции из-за коронавируса у пожилых людей снизилась физическая и умственная активность. Последствия этого будут наблюдаться еще долго, поэтому необходимы программы реабилитации пожилых, не болевших коронавирусом, считает главный внештатный гериатр (специалист по болезням пожилых) Минздрава России Ольга Ткачева.

    Врач рассказала о реабилитации пожилых, которые долго были в изоляции

    Изоляция, уверена она, приводит к ускорению процессов старения.

    «На этом фоне у людей старшего возраста уменьшается масса и сила мышц (развивается саркопения), повышается риск падений, прогрессирует остеопороз, развивается депрессия, страдает память», — сказала врач «Известиям».

    Необходимость реабилитации для пожилых во время пандемии обсуждают гериатры всего мира, добавила Ткачева.

    Специалист отметила, что ни одна эпидемия в мире ранее не вызывала столь высокой смертности у пожилых. Из пациентов старше 80 лет умирает каждый четвертый, а из тех, кто младше 40, летальный исход наблюдается лишь в десятых долях процента, сообщила Ткачева.

    Почему это происходит, ученые пока не знают.