Инфекционист рассказал о проявлениях постковида

Постковидный синдром развивается не у всех переболевших. Однако на его возникновение не влияет форма перенесенного COVID-19 — она может быть как бессимптомной, так и тяжелой.

Об этом РИА «Новости» рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. Наиболее распространенные проявления — нарушение функции легких, включая одышку и не восстанавливающееся насыщение кислородом: такие изменения видны при инструментальных обследованиях, а сталкиваются с ними до 70% пациентов», — сказал он.

Еще одно проявление — нервное расстройство, или астеновегетативный синдром. У людей повышенная утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания. Все это влияет на качество жизни. На нарушения жалуются 50-60% с постковидным синдромом.

Развитие постковидного синдрома не влияет от формы перенесенного заболевания. Основная причина — иммунитет. Например, люди со слабым иммунитетом переносят COVID-19 легко, потому то организм плохо борется. Но из-за слабого иммунитета вирус надолго остается в организме и поражает органы.

Маркер постковидного синдрома — повышение уровня антител при повторном анализе. Однако самое сложное для диагностики — его неврологические проявления, которые не выявляются ни лабораторными, ни инструментальными методами, сказал Поздняков.