В Депздраве Москвы опровергли сообщения о проблемах с темпом вакцинации

Количество вакцин от коронавируса и их наличие в прививочных пунктах Москвы постоянно отслеживается, поэтому любой желающий может сделать прививку в любой удобный день. Об этом заявили в столичном департаменте здравоохранения.

«Из 119 поликлиник, в которые можно записаться на вакцинацию, в 115 можно записаться даже на ближайшие три дня. Еще в четырех запись доступна на четвертый и последующие ближайшие дни», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Привиться от коронавируса также можно без предварительной записи в порядке живой очереди в пунктах работы выездных бригад, напомнили в депздраве.

Такие пункты работают в более чем 40 павильонах «Здоровая Москва», в торговых центрах и других площадках до 22:00. При этом, как уточнили в департаменте, эти пункты «открыты до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня».

Также начал работу пункт в Гостином дворе. Он стал самым крупным в Москве и одним из крупнейших в Европе.

Это сообщение столичный департамент здравоохранения сделал в ответ на публикацию «Коммерсанта», в которой говорилось, что после объявления обязательной вакцинации прививочные пункты, которые раньше принимали в тот же день, увеличили время ожидания до трех недель, уточнила «Газета.ru».