Подмосковный Роспотребнадзор рассказал о пользе моркови

Чрезвычайно распространенная в России морковь является незаменимым источником большого количества витаминов и минералов, весьма полезных для организма человека. Они поддерживают здоровье сердца и сосудов, укрепляют иммунитет и улучшают работу пищеварительной системы.

Об этом сообщил РИАМО со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области. Овощ содержит каротин, вещество, которое трансофрмируется в витамины А, В, Е, РР, К, аскорбиновую кислоту, калий, фосфор, железо, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор. Медики рекомендуют морковь при гипо- и авитоминозах. Она полезна при лечении атеросклероза и коронарной недостаточности с явлениями стенокардии. Морковь расширяет коронарные сосуды.

Из семян моркови делают эфирное масло с уникальными свойствами. Оно используется в ароматерапии и при производстве косметики.

Морковь богата калием, она может способствовать понижению уровня холестерина и предотвратить инсульт и инфаркт. Содержащийся в овоще кумарин уменьшает гипертензию и защищает сердце.

Антибактериальные свойства моркови улучшают работу иммунной системы. Она содержит много клетчатки и грубого волокна, которые поддерживают пищеварение, стимулируют перистальтику кишечника и секрецию желудочного сока.

Люди, которые активно употребляли в пищу морковь, на 40% меньше были подвержены развитию макулярной дегенерации («куриной слепоты») с возрастом.

Содержащийся в моркови витамин А укрепляет структуру волос и ускоряет их рост.