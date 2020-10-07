Попова рассказала о новых тестах на антитела к COVID-19

«Нам нужны новые тесты, которые определяют напряженность иммунитета. Мы над этим работаем. И я уверена, что в скором времени мы сможем зарегистрировать новые тесты», — сказала Попова.

Сейрас работу в этом направлении ведут две лаборатории — научный центр в Оболенске и «Вектор».

Глава Роспотребнадзора объяснила, что первые тесты, использовавшиеся в РФ «были настроены и сориентированы на очень высокие уровни антител в крови у переболевших».

Но, если у человека по результатам сегодняшних тестов не выявлены антитела, это еще не значит, что у него нет защиты. Попова отметила, что наука должна дать новый инструмент, позволяющий определить, «какой уровень антител через время после болезни и насколько он защищает человека от болезни».

В ходе интервью она отметила, что из-за COVID-19 Роспотребнадзору придется принимать какие-то другие меры, если нынешние не будут соблюдаться.