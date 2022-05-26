Стоматолог Диляра Ахтямова рассказала, как заботиться о детских зубах

Ребенка с детства нужно приучать следить за здоровьем зубов, и, так же, как и взрослым, детям нужны регулярные осмотры стоматолога. Об этом Общественной службе новостей рассказала врач-стоматолог Диляра Ахтямова.

Посещать стоматолога нужно с младенчества, в первый раз — спустя месяц жизни ребенка. Второй раз стоит посетить стоматолога когда прорезывается первый зуб. Уже на этом этапе можно определить, какая будет эмаль.

Частоту осмотров врач назначает сам. Обычно для маленьких детей это раз в четыре месяца. Как только молочный прикус полностью меняется на постоянный, частоту визитов можно сократить до одного раза в полгода, рассказала врач.

Ребенка обязательно нужно приучать самостоятельно соблюдать гигиену зубов.

«Есть растворы и таблетки, окрашивающие зубной налет. Он становится видимым, что мотивирует ребенка к чистке. Для закрепления навыка, используйте такие средства примерно месяц. Хорошо, если родители чистят зубы вместе с ребенком, показывая личным примером важность гигиены», — сказала стоматолог.