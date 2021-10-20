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    20 октября 2021, 00:09

    Россиянам объяснили, как заставить себя забыть о чувстве голода

    Диетолог Кононенко рассказала, как обмануть мозг для снижения веса

    Александра Ломейко

    Человек способен обмануть самого себя и похудеть. Для этого нужно всего лишь подбирать правильные продукты: они дадут чувство насыщения, и есть много просто не захочется.

    Врач-диетолог Инна Кононенко рассказала MK.ru, что избавиться от ощущения голода помогут определенные приемы.

    «Можно обмануть головной мозг. Например, если выпить кисель из семян подорожника (они продаются в аптеках), он займет много места в желудке, и от рецепторов пойдет сигнал в центр насыщения мозга», — заметила она.

    Диетолог напомнила, что желание перекусить напрямую связано с уровнем глюкозы в крови. Когда он высокий, то есть хочется меньше. При употреблении простых углеводов, которые в том числе содержатся в фруктах, вырабатывается большое количество инсулина. А он понижает уровень сахара, и человек снова чувствует себя голодным.

    Чтобы уберечь себя от «инсулиновых качелей», нужно составить сбалансированный рацион. Он должен включать в себя сложные углеводы, белки и жиры.

    Бывает, что к нездоровой худобе приводит обжорство. Ситуация характерна для людей с низким весом, которые получили слишком много калорий.