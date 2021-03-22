О чем свидетельствует трудное пробуждение? Объяснила сомнолог

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала «Радио 1», что тяжелое пробуждение по утрам может свидетельствовать об определенных нарушениях в организме.

По словам Царевой, если после пробуждения у вас болит головы, и вы накануне не употребили спиртное, то стоит проверить, были ли во сне остановки дыхания. Она объяснила, что ощущение похмелья может давать гипоксия, которая появляется на этом фоне даже без употребления алкоголя.

«В 96% случаев остановка дыхания сочетается с храпом. Вопрос, насколько ситуация тяжелая, и сколько таких остановок бывает за ночь», — цитирует специалиста ИА Nation News.

Она обратила внимание и на непроизвольные движения ног во сне, которое вызывает подбуживание мозга и лишает человека качественного сна.

«Разные одеяла могут улучшить качество сна. <…> Кроме того, очень важно, чтобы на кровати было достаточно места — не менее 70 сантиметров на человека», — уточнила врач.