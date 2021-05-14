Гастроэнтеролог объяснил, при каких симптомах нужно идти к врачу

Со вздутием живота и болью в желудке нельзя бороться обычными таблетками. Такие симптомы могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем, предупредил врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

«Как правило, острые режущие боли связаны с возникновением спазмов. Либо распирания, из-за вздутия, при которых возникают монотонные ноющие боли. Иногда боли могут быть связаны с нарушением целостности кишечника, то есть появляются эрозии, язвы, иногда и опухолевые процессы», — рассказал медик «Пятому каналу».

Он добавил, что зачастую боль сопровождается нарушением стула. В этом случае у человека возникает диарея или запоры. Чтобы определить причину недомоганий, необходимо пройти определенное обследование. Врач должен взять анализы крови и кала.

«Иногда мы назначаем эндоскопические методы исследования, колоноскопия, или рентгеноскопические, ирригоскопия. Если у вас есть такие симптомы как вздутие, боли, нарушение стула, следует обратиться к врачу», — отметил гастроэнтеролог.

По словам Зиннатуллина, пациенты часто жалуются на вздутие живота. Оно может происходить из-за избыточного роста бактериальной флоры, непереносимости некоторых продуктов или работы других органов. Точную причину появления симптомов должен определить врач и назначить лечение.