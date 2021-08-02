Медик объяснил, какой препарат нужен для лечения COVID-19 и когда он может появиться

Одновременно с разработкой вакцин, ученые всего мира работают над изобретением действенного лекарства от COVID-19. Когда можно ждать первых результатов, предположил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

Он отметил, что разработкой лекарства от коронавируса медики занимаются уже не менее года. В ней участвуют ведущие научные учреждения и фармацевтические компании разных стран.

«Главная цель — это найти антивирусный препарат прямого действия, то есть тот препарат, который действует собственно на коронавирус», — объяснил Николай Дурманов.

Медик отметил, что уже удалось разработать лекарства против ВИЧ и гепатита С. Медикаменты помогают значительно улучшить состояние пациентов с ВИЧ, а гепатит С вообще излечивается полностью.

В разработку каждого из таких лекарств приходится вкладывать миллиарды долларов. Испытания, которые при этом необходимы, проходят на протяжении долгих лет. Новые технологии позволяют совершать в этом прорывы. Поэтому препарат для лечения COVID-19 может быть изобретен намного быстрее, чем это удавалось ранее с другими вирусами.

Медик добавил, что врачи уже выяснили, каким симптомам нужно уделять больше внимания и как правильно организовывать лечение при заражении коронавирусом. Протоколы уже отработаны, и теперь легче разработать действенный препарат.

Первая вакцина против коронавируса, «Спутник V», появилась именно в России. Позже по всему миру медики стали разрабатывать препараты для профилактики COVID-19. Теперь приоритетная задача — создать лекарство, которое сможет лечить тех, кто уже заразился.