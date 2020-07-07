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    07 июля 2020, 17:56

    Нутрицолог рассказал, как выбрать арбуз

    Анастасия Кременчугская

    Надежда Чернышова, врач-валеолог, нутрицолог, в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказала, что из-за аномальной жары в России арбузы начали созревать раньше времени. Однако стоит быть осторожными при выборе ягоды.

    По словам специалиста, лучше выбирать арбуз, выращенный в регионе недалеко от вашего, так как в этом случае есть вероятность, что он действительно спелый, а не искусственно доведенный до такого состояния.

    Чернышова рассказала, что необходимо внимательно осмотреть ягоду перед покупкой. В ней не должно быть следов от шприцов.

    «Через повреждения в арбуз могут попасть возбудители различных заболеваний, которыми можно отравиться. Если вы вскрыли арбуз его нужно съесть в течение шести часов, а на протяжении этого время хранить его необходимо в холодильнике. Если арбуз сутки простоял в холодильнике, риск отравления возрастает многократно», — пояснила врач.

    Крайне осторожно нужно есть арбуз тем, у кого есть хронические заболевания, особенно — людям с диабетом, а также тем, кто страдает от болезней почек.