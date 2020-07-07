Нутрицолог рассказал, как выбрать арбуз

По словам специалиста, лучше выбирать арбуз, выращенный в регионе недалеко от вашего, так как в этом случае есть вероятность, что он действительно спелый, а не искусственно доведенный до такого состояния.

Чернышова рассказала, что необходимо внимательно осмотреть ягоду перед покупкой. В ней не должно быть следов от шприцов.

«Через повреждения в арбуз могут попасть возбудители различных заболеваний, которыми можно отравиться. Если вы вскрыли арбуз его нужно съесть в течение шести часов, а на протяжении этого время хранить его необходимо в холодильнике. Если арбуз сутки простоял в холодильнике, риск отравления возрастает многократно», — пояснила врач.

Крайне осторожно нужно есть арбуз тем, у кого есть хронические заболевания, особенно — людям с диабетом, а также тем, кто страдает от болезней почек.