Здоровье 15 января 2024, 12:47 Нутрициолог Зубарева рассказала, что овощи, фрукты и ягоды снижают давление и поддерживают здоровье сердца

Читать 360tv в

Овощи, фрукты и ягоды понижают уровень холестерина и давление, укрепляют капиллярную стенку и поддерживают здоровье сердца. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщила врач-терапевт, нутрициолог Наталья Зубарева.

По словам специалиста, эти продукты также обладают антиоксидантами и противовоспалительным эффектом. В свою очередь жареная пища, напротив, оказывает негативное воздействие на сердце и сосуды. Она может привести к риску развития сердечной недостаточности, гипертонии и ожирению.

Реклама

«Из-за КПГ (конечные продукты гликирования) сосудистые стенки теряют эластичность и становятся жесткими, что приводит к сердечно-сосудистым патологиям», — процитировали «Известия»нутрициолога.