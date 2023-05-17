Здоровье 17 мая 2023, 15:57 Нутрициолог Зубарева назвала губки самыми грязными вещами на кухне

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Тряпки и губки являются самыми грязными предметами на кухне, на которых скапливается больше всего бактерий. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила нутрициолог, основательница учреждения «Клиника доктора Зубаревой» Наталья Зубарева.

Бактерии могут собираться и в тех местах, к которым чаще всего прикасается человек. Суда Зубарева отнесла холодильник и панельные плиты.

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«Есть на кухне и другие источники заразы, на которых также активно скапливаются жир и грязь. Это то, к чему мы активно прикасаемся не всегда идеально чистыми руками: ручки и сенсорные панели плиты, а также холодильник», — процитировали «Известия» нутрициолога.

Бактерии, попадая в организм, могут вызвать кишечную палочку и другие опасные заболевания. У человека может появиться аллергия и даже астма, резюмировала эксперт.