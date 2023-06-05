Здоровье 05 июня 2023, 18:36 Нутрициолог Желянина рассказала, что горький шоколад и орехи помогают в борьбе со стрессом

Читать 360tv в

Нутрициолог Елена Желянина в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, какие продукты помогают в борьбе со стрессом и снижают тревожность.

Орехи, по словам медика, содержат большое количество магния и триптофана. Эти микроэлементы провоцируют выработку серотонина — гормона радости, а также эффективно борются с тревожностью. Похожим свойством обладает горький шоколад с минимальным содержанием сахара. Выработку серотонина стимулируют и сухофрукты, добавила Желянина.

Реклама

«Можно налить какао с кокосовым молоком и тарелочку сухофруктов, которые помогают нам в выработке серотонина. Главное — отслеживать свою индивидуальную аллергическую реакцию и правильно мыть фрукты и овощи», — заключила нутрициолог.